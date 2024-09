Calabro mastica amaro ma Non sono deluso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tre gol su quattro arrivati da palla inattiva. La Carrarese non aveva mai sofferto così tanto questa situazione di gioco. E’ iniziata da qui l’analisi post gara di Antonio. "E’ un fondamentale su cui lavoriamo sempre in settimana ma stavolta abbiamo avuto delle disattenzioni che hanno determinato l’esito negativo dell’incontro. La scelta di schierare Cerri è stata dettata anche dal voler contrastare lo Spezia su queste giocate nel quale è molto abile vista la preponderanza fisica dei suoi giocatori e le capacità di battuta di Esposito. Non siamo riusciti a limitarli come volevamo ma è la prima volta che capita ed era accaduto anche ad altri loro avversari". Per il resto il tecnico degli azzurri non è cosìdell’operato dei suoi. "Il nostro piano gara alla fine è stato rispettato.