Borsa | Europa volatile Francoforte risale +04%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le Borse inoscillano, alcuni indici cambiano rotta, altri fluttuano in attesa dei discorsi dei funzionari della Federal Reserve per avere nuove indicazioni sul ritmo e la portata dell'allentamento della politica monetaria. Londra sale dello 0,39%,riparte in rialzo dello 0,43%, Milano galleggia sulla parità (-0,03%) e Parigi resta debole, in calo dello 0,15 per cento. Lo spread tra Btp e Bund decennali si è allargato a 138 punti con il rendimento del titolo italiano al 3,52% e quello tedesco sceso al 2,14 per cento.