Youth America’s Cup ancora rimandate le regate di Luna Rossa | nuovo orario programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo una giornata priva dia causa della mancanza di vento, si tenterà di completare lunedì 23 settembre ildelle Qualification Series dellaCup 2024 di vela: mancano sei prove alla conclusione della prima fase. Ilricalca quello non andato in scena domenica 22: a partire dalle ore 14.10 si disputeranno le ultime duedel Gruppo B, e, a seguire le quattro conclusive del Gruppo A, che comprende anche. La diretta tv dellaCup di vela è insu Sky SportCup, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, e sul canale YouTubeCup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. Calendario finale Louis Vuitton Cup eCup 2024: tutte le date e i possibili recuperi CALENDARIOCUP Lunedì 23 settembre Dalle ore 14.