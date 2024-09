Volley è sempre Perugia! Gli umbri rimontano Trento e iniziano alla grande la stagione alzando la Supercoppa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Non si ferma la Sir Susa Vimche batte 3-2 la Itas Trentino nella finale die conquista il quarto trofeo consecutivo in Italia dopo l’en plein dello scorso anno. Un successo meritato e sofferto, visto chesembrava aver spento la luce dopo un buon primo set ma la squadra di Angelo Lorenzetti, sotto 1-2 e spalle al muro, è riuscita a riprendersi e a portare a casa l’ennesimo alloro. E’ la sesta vittoria in questa manifestazione per gli, la terza consecutiva, la quinta nelle ultime sei stagioni. Anon sono bastati un secondo e terzo set ad altissimo livello nei quali ha letteralmente annichilito gli avversari.