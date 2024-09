Un progetto pilota La burocrazia al lavoro per abbassare le rette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Prosegue l’adesione alla rete di città “Dementia Friendly Community“: Monza è la prima città capoluogo in Italia a partecipare a questo, ideato e avviato dalla Federazione Alzheimer Italia, la maggiore organizzazione nazionale di volontariato dedicata alla promozione della ricerca medica e scientifica sulla malattia dell’Alzheimer. Ilnasce da una sperimentazione già avviata da anni in Gran Bretagna, per l’attuazione di un protocollo basato sulle buone pratiche da adottare all’interno della comunità.