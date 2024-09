Spacciavano droga ai giovanissimi Due arresti dieci chili sequestrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)dipronti per essere spacciati soprattutto a clienti. Anche minorenni. A Chiusi e nei comuni vicini della Valdichiana. Così un 25enne di Cetona ed un 24enne di Montepulciano sono stati arrestati dalla polizia che ha sequestrato quasi 10tra hashish e marijuana, oltre 7mila euro in contanti. Più una stanza che era stata adibita a serra con quattro ’letti’ per le colture delle piantine. Un’operazione, condotta dagli uomini del commissariato di Chiusi-Chianciano Terme, che ha permesso di togliere dal mercato, fiorentissimo, una quantità importante di stupefacenti. Si sarebbero potute ricavare circa 30mila dosi per un valore di più di 200mila euro. Un freno, dunque, alla circolazione difra iche sta diventando sempre più una piaga.