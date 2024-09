Serie C Girone C Trapani-Juventus Next Gen 1-1 | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024)di Sasà Aronica in campo col 4-3-1-2 di fronte allaGen per la quale Paolo Montero disegna il 3-4-2-1. Dopo 10 minuti di possesso palla delè un contropiede fulmineo a portare laGen vicinissima al gol ma il tiro di Afena-Gyan si spegne sfiorando il palo. L’attaccante bianconero (oggi in maglia gialla) reclama inutilmente il corner per un asserito tocco del portiere ma di certo poteva fare meglio. Gol sbagliato-gol subito e nemmeno tre giri di lancette dopo, al termine di un’azione corale molto bella, è Ciotti da destra a scaricare in rete al volo di destro il pallone dell’1-0 per ilquando il cronometro segna 13.