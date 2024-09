Serie A | La coppia Dovbyk-Dybala sta già vincendo le partite con la Roma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: Laapaciguó este domingo las aguas tras varios días de caos con el despido de Daniele de Rossi y la dimisión de la directora general Lina Souloukou rubricando una contundente victoria ante el Udinese (3-0), su primera alegría de la temporada en el estreno de Ivan Juric como nuevo técnico. –> Estaban siendo días muy complicados en el seno del clubnista. El despido inesperado de Daniele de Rossi provocó, pese a no haber ganado en toda la temporada, el malestar generalizado de la afición al ser una leyenda del club y el tenso clima desembocó este domingo en la dimisión de Souloukou, justo el día en el que else medía a un Udinese invicto y líder de laA.