Rita Dalla Chiesa rilancia i sospetti sulla morte del padre video Protestano gli ex Dc | Fango su Andreotti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) “Sempre, l’ho sempre pensato” a Tango su Rai2:torna a tirare in ballo Giulioa proposito dell’uccisione del, il generale Carlo Alberto, assassinato a Palermo il 3 settembre 1982. Quel “qualcuno che aveva chiesto che fosse ucciso”, di cui parlava in un post del 24 agosto scorso, era “un politico”, ha aggiunto la giornalista e conduttrice tv, oggi deputata di Forza Italia, per dire il nome “potrebbe essere passato il tempo, però c’è una famiglia di questo politico e io evito di parlarne. Comunque, era una persona che quando mioè andato a Palermo gli aveva detto ‘stia attento a non mettersi contro la mia corrente, perché chi l’ha fatto è sempre tornato in una bara'”. Alla domanda di Luisella Costamagna se si trattasse di Giulioha replicato con il silenzio.