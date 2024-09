Pensione a 70 anni milioni di italiani coinvolti dalla novità del Governo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 22 settembre 2024) L’ultimasul fronte delle pensioni sta destando non poche preoccupazioni: arriva la proposta di alzare l’età pensionabile a 70. Ina 70! No, inutile darvi un pizzicotto per svegliarvi dall’incubo perché non si tratta affatto do un sogno terrificante. Purtroppo è tutto vero. In vista della prossima manovra di Bilancio, ildi Giorgia Meloni lancia la proposta: portare l’età pensionabile a 70. Ilvuole mandarci ina 70-(foto Facebook@giorgiameloni)- Cityrumors.itSiamo parecchio distanti dal superamento della legge Fornero. O forse la stiamo superando ma procedendo verso la direzione opposta rispetto a quella che molti di noi immaginavano e auspicavano. Ad oggi l’età per accedere alladi vecchiaia corrisponde a 67. Il requisito contributivo, invece, è pari a 20