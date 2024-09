Pavia rende omaggio a Macchi L’ingegnere che salvò il Duomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Si intitola “Giorgio- L’uomo,, lo scienziato, il maestro“ la giornata organizzata per domani dal dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università diper ricordare il fondatore della Scuola di ingegneria strutturale pavese, scomparso nel 2023 al quale sarà intitolato il laboratorio ufficiale prove materiali e strutture, uno dei principali laboratori universitari italiani nel campo dell’ingegneria strutturale, da lui voluto e progettato oltre 40 anni fa. Nato a Milano nel 1930 e laureato in ingegneria civile al politecnico di Torino, i suoi interventi più significativi si ritrovano in ponti e viadotti e nella salvaguardia di monumenti quali ildi, il campanile di San Marco a Venezia, la Torre di Pisa e la facciata della basilica di San Pietro a Roma.