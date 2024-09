NWA | In arrivo gli ex WWE Primo e Epico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 22 settembre 2024)(i Colons) hanno fatto parte della WWE per diversi anni.debuttò nel corso del 2010, mentrearrivò nel main roster nel 2011. I due cugini portoricani hanno insieme vinto una volta il WWE Tag Team Champions. Tra il 2013 e il 2015 assunsero le vesti dei Los Matadores e poi successivamente divennero i The Shining Stars. I due vennero poi licenziati nel corso del 2020. Nuova avventura Gli ex WWEsono pronti ad una nuova avventura. I due cugini portoricani sbarcheranno infatti in NWA. La stessa federazione ne ha annunciato l’con i due che si aggiungeranno al roster.debutteranno in occasione dei tapings del 5 e del 6 ottobre che si terranno a Tampa, Florida. Ricordiamo cheè il fratello di Carlito, attualmente in forza alla WWE e membro del Judgment Day.