Mondiali ciclismo 2024 Edoardo Affini | La vittoria agli Europei non è arrivata per caso

(Di domenica 22 settembre 2024) Due settimane veramente da sogno per. Il trionfoin Belgio, con il bis anche nella Mixed Relay e poi una meda di bronzo aiin Svizzera che conferma che il mantovano è tra i migliori corridori nelle cronometro nel World Tour. Gara strepitosa per l’uomo della Visma Lease a Bike, su un percorso lungo e duro, tutt’altro che favorevole per le sue caratteristiche: nonostante ciò è riuscito ad andare ben oltre i 51 km/h di media e a prendersi un meraviglioso podio. Le sue parole al traguardo: “Sono contento perché, anche se non ho visto i dati, credo di aver fatto la mia miglior prestazione di sempre. Peccato per l’oro mancato di Filippo, ma stare sul podio insieme è stata una grande emozione”.