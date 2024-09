Milano vietata ai tifosi della Stella Rossa il club serbo contro la polizia italiana | Decisioni non in uso nel calcio europeo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)– La dirigenzadi Belgrado ha ribadito il pressante appello ai propria non recarsi aper gli incontri di Champions League con Inter e Milan, in programma rispettivamente il primo ottobre e l'11 dicembre. Il direttore operativosocietà Marko Petrovic, sottolineando la grande delusione per la decisione degli organi diitaliani di vietare le trasferte adellq tifoseriq, ha riferito di un inmartedì scorso tra i rappresentanti deidei due Paesi, delle due polizie e di rappresentanti Uefa. "Noi abbiamo reagito con estrema fermezza. Non siamo contenti che lagiocherà asenza il sostegno dei nostri", ha detto Petrovic secondo il quale i supportersquadra belgradese sarebbero stati più di 4mila, molti dei quali hanno già acquistato biglietti aerei e prenotato hotel.