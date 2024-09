LIVE Ciclismo femminile Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA | Grace Brown in testa al primo intermedio davanti a Vollering staccate Kopecky e Dygert

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETALADELLAMASCHILE DEIDIDALLE 14.52 14.01 DIETRO!!è alle spalle didi 8?. L’australiana potrebbe guadagnare nella parte finale totalmente pianeggiante. 14.00 È attesa al secondo intertempoche aveva 6? di vantaggio su. 13.59continua a spingere anche in discesa. L’olandese ha preso e superato Juliette Labous partita con 90? di anticipo. 13.58 Impressionante Demi. L’olandese transita al secondo intertempo in 28:37.25. Vedremo se è riuscita a guadagnare su. 13.57 Quarto posto per Anna Henderson. La britannica ha stoppato ilin 29:57.04 a 35.04 secondi dalla tedesca. 13.56 Terzo tempo al secondoper Lotte. La belga è transitata in 29:51.97 con un ritardo di 29.97 secondi da Niedermaier. 13.