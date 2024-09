Lina Souloukou si è dimessa la Ceo della Roma

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – L’AScomunica che l'amministratore delegatoha rassegnato le dimissioni. "Ringraziamoper la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali", si legge in una nota, nella quale si assicura che "la proprietà resta pienamente concentrata sulla L'articolo, si èla Ceoproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.