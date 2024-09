La Cina ha un piano speciale per riprendersi Taiwan e non prevede la guerra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) Durante il seguitissimo faccia a faccia fra Donald Trump e Kamala Harris in vista delle presidenziali americane, è stato affasnte osservare come non sia emerso il dossier più importante e strategico per il loro Paese: la difesa die la tenuta dell’Indo-Pacifico. Niente, neanche un accenno se si escludono vaghe menzioni sulla. Eppure gli apparati, i veri decisori delle questioni nazionali, pongono il quadrante asiatico in cima alla lista delle priorità e delle preoccupazioni di Washington. La motivazione principale è la massiccia presenza statunitense nel braccio di mare antistante la costa cinese. L’Aquila sa bene che il Dragone non è ancora forte abbastanza dal’ex Isola di Formosa, figurarsi proiettarsi in mare aperto una volta superato l’ostacolo.