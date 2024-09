Inter-Milan | programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ile isudi, match valido per la quinta giornata della. I nerazzurri sfidano i rossoneri nel derby della Madonnina al quale ovviamente, le due squadre arrivano in modo ben diverso: la squadra di Inzaghi, nonostante qualche tentennamento, è imbattuta con otto punti e ha fermato il City, Fonseca si gioca la panchina dopo il tonfo col Liverpool e una sola vittoria in campionato. Chi vincerà allo stadio Meazza? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 22 settembre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.SportFace.