Inter-Milan Primavera 1-3 al 45? | si ripete una tendenza negativa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) L’sta perdendo con il punteggio di 1-3 al termine del primo tempo del derbycon il. Dopo un buon inizio, i nerazzurri sono usciti sostanzialmente dall’incontro. PRIMO TEMPO –inizia con una formazione nerazzurra propositiva e vogliosa di dominare il gioco e costruire da subito azioni offensive pericolose. Ciò effettivamente avviene, con la grande opportunità al 15? per Matteo Spinaccè, il cui colpo al volo nella lunetta dell’area di rigore trova un incredibile riflesso del portiere delAlessandro Longoni. Come nel più classico dei casi, al gol sbagliato dai nerazzurri segue quasi immediatamente il gol segnato dai rossoneri. Al 17?, infatti, l’si fa trovare impreparata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lasciando Matteo Dutu liberissimo di colpire di testa per portare in vantaggio i rossoneri.