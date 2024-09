Il Marconi esce fuori dai confini L’alternanza scuola-lavoro ora è nelle aziende all’estero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Un altro tassello per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’istituto professionale. Cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni sotto la direzione di Paolo Cipriani, ecco che ladi via Galcianese ora festeggia un nuovo, importante, traguardo grazie alla certificazione ottennuta dall’Indire, ossia l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa. "È stato un bel traguardo, siamo orgogliosi del grandesvolto - spiega il dirigente Cipriani -. Adesso siamo unacertificata Indire quindi possiamo curare direttamente l’organizzazione dei progetti che riguardano i nostri alunni e il personale".