Il dono di Cosetta e Renzo per i bambini

(Di domenica 22 settembre 2024) "Leonardo è in uno sportellino del mio cuore e resterà lì". Si commuoveFrancini della gioielleria Bianciardi ricordando il giovane lupaiolo scomparso troppo presto. Dalle sue mani e da quelle diFrancini è uscito il premio che la Lupa ha offerto ai migliori alfieri di Piazza in ricordo appunto di Leonardo Fronzaroli. Ieri è stato "chiuso il cerchio", usa questa espressione, di un percorso che ha riempito di orgoglio lei e. E che li ha portati a devolvere in beneficenza l’assegno con la cifra ricevuta dalla Lupa per l’opera d’arte (video su www.lanazione.it/siena). "Il tutto destinato al percorso pediatrico Fronzaroli, attivato dalla Lilt – spiega la presidente Gaia Tancredi –, un servizio utile e che funziona bene.