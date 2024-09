GF 18 scivolone in diretta per Lorenzo | la scena impazza sul web Video

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) É bastata una sola settimana all’interno della casa del Grande Fratello 18, per delineare le personalità dei protagonisti di questa nuova edizione. Il reality show quest’anno ospita concorrenti Vip e Nip, che affrontano insieme la loro avventura stringendo amicizie e facendosi conoscere dal pubblico italiano. I riflettori si sono accesi ben presto suSpolverato. Il milanese di 27 anni durante la seconda puntata ha raccontato parallelamente a Shaila Gatta, la sua infanzia nella periferia della città. Un percorso che non gli ha impedito di formare un carattere gioioso ed estroverso, che in breve tempo ha conquistato molti dei coinquilini, oltre che i telespettatori. I primi giorni il suo legame con l’ex velina di Striscia la Notizia è stato evidente. Un vero e proprio feeling naturale che ha avvicinato i due concorrenti in quella che è sembrata subito un’amicizia molto speciale.