Genea Lanzara e Belluno si dividono la posta | pari al debutto per i salernitani

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn punto per parte nel primo match valevole per l’apertura del Campionato Nazionale di Serie A Silver 2024/2025. Un match alquanto equilibrato quello andato in scena alla Palestra Caporale Palumbo, con ambo le squadre che hanno divertito il caloroso pubblico amico accorso. Iguidati da coach Villanueva probabilmente hanno qualcosa in più da recriminare, avanti per tratti larghi dell’ incontro ed acciuffati nel punteggio a tempo scaduto, dalla linea dei sette metri, con una realizzazione di Guerrero. Ad aprire le marcature per laè Didone, ilimpatta con Marchesino ma i rossoblu iniziano a premere il piede sull’ acceleratore portandosi avanti sul 4-1.