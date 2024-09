Esplode una miniera di carbone | choc in Iran è una carneficina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un'esplosione, forse provocata da una fuga di metano, ha causato almeno 19 morti in unadinell'orientale. Secondo la tv di Stato di Teheran altre 17 persone sono rimaste ferite, mentre si ritiene che alcuni minatori siano intrappolati all'interno. La tragedia è avvenuta sabato 21 settembre a Tabas, a circa 540 chilometri a sud-est della Capitaleiana. Sul posto sono al lavoro soccorritori. Circa 70 persone si trovavano nellaal momento dell'esplosione. Non è chiaro quante siano rimaste bloccate. Il nuovo presidente riformistaiano Masoud Pezeshkian ha dichiarato di aver ordinato di fare tutto il possibile per salvare le persone intrappolate e aiutare le loro famiglie. Ha inoltre dichiarato che è stata avviata un'indagine sull'incidente.