Ecco le matricole alla Liuc Col lavoro già assicurato

(Di domenica 22 settembre 2024) Si riparte. In settimana circa 800della laurea triennale e magistrale hanno varcato la soglia della- Università Cattaneo. Ad accoglierle studenti, iniziative, e non ultimo il saluto del rettore Federico Visconti, passato nelle aule per incontarle. L’ingresso in una nuova realtà è sempre carico di aspettative ma anche di smarrimenti e timori. Lehanno incontrato le associazioni studentesche e i gruppi di studenti impegnati in ambiti diversi nell’Ateneo. C’è poi il nuovo progetto “Sport“ da scoprire e il nome di Aldo Rossi da conoscere. Primo italiano ad aver vinto nel 1990 il premio più prestigioso al mondo per l’architettura (il Pritzker Prize), è l’autore della riconversione dell’area industriale dell’ex Cotonificio Cantoni nello spazio dove ora sorge l’Università.