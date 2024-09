Come funziona la Coppa Intercontinentale | calendario partecipanti e tabellone|Estero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-21 13:49:00 Fermi tutti! NUMERO PARTITE In totale si giocano cinque partite, dal primo turno eliminatorio fino alla finale. Laprevede tre fasi: Fase A: un turno preliminare in gara unica tra la vincitrice della Champions asiatica (AFC) o africana (CAF), alternativamente ogni anno, che ospiteranno la vincitrice della Champions dell’Oceania (OFC). La squadra qualificata sfida la rappresentante africana o asiatica esentata dalla prima sfida Fase B: ci saranno di fronte i vincitori della Champions Cup (Concacaf) e quelli della Libertadores (CONMEBOL) in un’unica gara nello stadio di casa di uno dei club, definito per sorteggio Fase C: le vincitrici delle fasi precedenti si affronteranno in un play off nella stessa sede neutrale che ospiterà la finale, nei giorni precedenti. La squadra che avrà superato questa selezione sfiderà i vincitori della UEFA Champions League.