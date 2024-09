Battaglia per gli alberi Il sit-in del Comitato | Ora un’azione legale per tutelare il parco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Le voci della protesta si incontrano sui muri, molto prima di avventurarsi nel giardino conteso. I primi striscioni compaiono già all’angolo tra via Cassoli e corso Isonzo, appesi alle pareti che circondano il parchetto della discordia. ‘No parcheggi, salviamo gli’ recitano le parole vergate in verde su un lenzuolo bianco. Poco più avanti, oltre un cancello, si allarga il giardinetto che da settimane è al centro del braccio di ferro tra i condomini e i proprietari che hanno acquistato l’area da Acer per farne un parcheggio. Da una parte, una fetta digià ‘spianata’. Dall’altra, una seconda macchia di, anch’essa acquistata da un privato e ora recintata. "Quella parte è andata – spiega Massimo Poltronieri, esponente delper un giardino verde che si è preso a cuore la sorte di quegli–.