Banche un report rivela il rapporto tra tasse e utili

(Di domenica 22 settembre 2024) Nel 2023 lerealizzano complessivamente 40,6 miliardi di euro di, a fronte dei quali pagano solo 8,1 miliardi di imposte. E’ quanto emerge da uno studio diffuso da Unimpresa, nel quale si sottolinea come il tax rate, cioè iltraversate nelle casse dello Stato e profitti, è stato pari al 20,1 per cento. Una percentuale “nettamente inferiore” alla media italiana per aziende e lavoratori stabilmente superiore al 42 per cento, si sostiene. Ciò – prosegue Unimpresa – senza dimenticare che il peso dellesulle imprese, specie quelle più piccole, è spesso superiore al 60 per cento. Nel dettaglio nello studio si evidenzia come lo scorso anno il fatturato complessivo del settore bancario tricolore è pari a 102,6 miliardi e, di questi, 62,1 miliardi sono legati al margine d’interesse cioè ai guadagni sui tassi legati ai prestiti alla clientela.