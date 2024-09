Ballando | nel cast ex di Baila con Barbara d' Urso chiuso per plagio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 22 settembre 2024) Il ritorno dicon le Stelle su Rai1 è attesissimo, e quest'anno sembra voler attirare ancora più attenzione con alcune scelte diche fanno discutere. Tra le nuove aggiunte spicca Carlo Aloia, ballerino di grande talento e campione di latino americano, ma anche ex concorrente di!, il programma condotto dad'su Canale 5, che nel 2011 aveva creato una forte rivalità tra Mediaset e la Rai e che tentò di sfidare. Vi ricordate della polemica attorno a! e ildicon le Stelle? Lo show condotto dad'andò in onda per la prima e unica volta nel 2011 su Canale 5. Il format, ideato per sfidare il successo di Milly Carlucci, prevedeva che vip e ballerini professionisti si esibissero insieme, seguendo uno schema molto simile a quello del programma del sabato di Rai1.