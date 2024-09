Assemblea OnuGiorgia Meloni a New York

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 10.33 La presidente del Consiglio Giorgiaè a Newper partecipare all'Onu in programma da oggi al 25 settembre. La premier è stata accolta dal rappresentante d'Italia alle Nazioni Unite, Massari, e dall'ambasciatrice italiana negli Usa, Zappia. A Newè presente anche il ministro degli Esteri Tajani. Al centro,le sfide globali e molti altri temi come le crisi in Ucraina e a Gaza, e le crescenti tensioni tra Israele e Libano. Previsti molti bilaterali tra i leader mondiali.