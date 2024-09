WWE | Paul Heyman e Jeremy Borash hanno lavorato al segmento di Reigns e Cody

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) Ieri notte a SmackDown è andato in scena unche ha visto protagonista RomanRhodes. I due faranno coppia contro Solo Sikoa e Jacob Fatu in quel di Bad Blood e ieri notte abbiamo assistito ad un faccia a faccia tra i due (ex) rivali. Il confronto ha avuto luogo all’interno del Georgia Tech di Atlanta in pieno stile cinematografico. Emergono ora ulteriori dettagli su chi haaldietro le quinte. Il lavoro dietro le quinte Secondo quanto evidenziato da PW Insider,e Rob Feealla produzione delcinematografico che ha avuto come protagonisti RomanRhodes visto ieri notte a SmackDown. In particolareè il Senior Director of Content and Development di NXT, ma è uomo di fiducia di Triple H per la creazione di segmenti come quello in questione.