VIDEO – Si perdono tra i boschi di Prossedi | l’elicottero dei pompieri li recupera

(Di sabato 21 settembre 2024) Latina, 21 settembre 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, è giunta una richesta soccorso alla sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Latina, tramite il NUE112. Due persone, un uomo ed una donna, avevano perso l’orientamento durante una passeggiata tra i, in una zona impervia nel Comune di, non riuscendo più a ritrovare la strada di ritorno. L’operatore VF è riuscito a contattare telefonicamente i due malcapitati, ottenendo le coordinate geografiche della loro posizione, fondamentali per l’immediata attivazione deldel Reparto Volo VVF di Ciampino e della squadra Territoriale VVF di Terracina. Dopo pochi minuti di volo l’ elicottero Drago 156 ha rintracciato eto i due dispersi che, entrambi spaventati ma in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti e assicurati alla squadra di terra intervenuta in supporto. ilfaroonline.