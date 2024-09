Treni da oggi addio al check-in del biglietto digitale per i Regionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 – A partire da, sabato 21 settembre, decade l’obbligo di effettuare il-in delper italia aveva annunciato la novità, che è entrata in vigore prima del previsto. Nei mesi scorsi era stato introdotto l’obbligo di effettuare il-in delprima della partenza del proprio treno; un’operazione noiosa soprattutto per i pendolari, che avevano protestato molto sui social. Danon è più necessario: ilsi valida automaticamente all’orario della partenza del treno scelto. Non cambia nulla invece per ilcartaceo, che va timbrato prima di salire a bordo come sempre, mentre sul fronterestano valide le opzioni che già esistevano per poter cambiare data e orario del viaggio.