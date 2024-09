Sciopero sanità privata e Rsa lunedì 23 settembre presidio regionale a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 212024 – Lonazionale dellae Rsa per il mancato rinnovo dei contratti coinvolge anche la Toscana.23è in programma undalle 10 alle 12, davanti alla Regione. In Toscana sono circa 5mila le persone interessate dallo, proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che lavorano in una quarantina di strutture private sparse in tutte le province. Si tratta di addetti a cui si applicano il contratto Aiop-Aris, scaduto da sei anni, e quello Aiop-Aris Rsa, scaduto da ben 12 anni. «Chiediamo da mesi l'apertura dei tavoli per il rinnovo dei contratti», sottolineano i sindacati, evidenziando come le due associazioni abbiano vincolato i rinnovi al finanziamento da parte dello Stato, una condizione definita «inaccettabile».