Roma nuovi retroscena sull' addio di De Rossi Le prime parole di Juric

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)21 settembre 2024 – L'ora zero che ha segnato la fine del rapporto tra lae Daniele De, e che contestualmente ha dato il via a quella che ora è l'era di Ivan, si allontana sempre di più. L'eco di quel giorno però è ancora fortissimo e difficilmente sarà quietato prima del debutto in campo del tecnico croato. La separazione con il fu "capitanfuturo" è stata traumatica e più passano le ore, più emergono dettagli degli attriti tra società e allenatore che hanno poi portato alla definitiva decisione dell'esonero. Uno deiemersi nelle ultime ore circa gli attriti tra le parti in causa aveva Paulo Dybala come oggetto del contendere, in particolare la sua permanenza e il suo utilizzo. La, fin dal primo interessamento dell'Arabia Saudita, non è sembrata spaventata dal perdere il suo giocatore più forte.