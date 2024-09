Rocca | Ecco come rinasce la nostra regione L' intervista con Cerno a Itaca 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Sanità, Giubileo e la sua squadra alla guida della. Sono gli argomenti al centro dell'fatta dal direttore de Il Tempo, Tommaso, al presidente del Lazio Francescodurante la giornata inaugurale di «, viaggio tra le idee» svoltasi ieri a piazza San Lorenzo a Formello. In apertura il governatore fissa alcuni paletti per descrivere passato, presente e futuro del settore sanitario regionale. «Abbiamo ereditato 22 miliardi di euro di debito. Una cifra che ci porteremo dietro per molti anni, ma sono orgoglioso del fatto che non abbiamo generato nuovo debito». È la prima stoccata al predecessore Nicola Zingaretti (Pd).