Quando ti vedrò è il nuovo singolo di Gianluca Mazzarella

(Di sabato 21 settembre 2024) Venerdì 20 settembre 2024 è uscito in radio, “ti”, ildi, estratto dall’album d’esordio “Sud”.è fuori con “ti” Venerdì 20 settembre, in radio, “ti”, ildi, estratto dall’album d’esordio “Sud”. Cosa descrive “ti” di? “ti” è un brano che esplora con delicatezza la complessità delle emozioni legate ai distacchi e ai ritorni in amore. Con richiami a sonorità acustiche fine anni Settanta,ci offre un pezzo che racconta l’attesa e le difficoltà di un incontro dopo un litigio, attraverso una melodia che sembra senza tempo. A questo proposito l’artista racconta: «Prima o poi in ogni storia arrivano i momenti di burrasca. Navigarli per le strade di Roma ha un non so che di cinematografico.