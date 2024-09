Promozione Il ds Giacomini presenta le gare del terzo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Pietro, direttore sportivo del Casette Verdini,la terza giornata del girone B di. Monticelli-Montegiorgio: "Si tratta di uno scontro molto interessante. Da un lato, c’è un Monticelli che è una bellissima squadra; dall’altra c’è una formazione giovane che può fare bene. Vedo favorito il Monticelli, ma troverà di fronte molte difficoltà ". Corridonia-Azzurra SBT: "La squadra di casa è reduce da due pareggi e allora cercherà di sfruttare il fattore campo per centrare la prima vittoria, ma dovrà stare attento perché l’Azzurra SBT ha le carte in regola per fare bene". Porto Sant’Elpidio-Elpidiense Cascinare: "È un derby. Vedo favorito il Porto Sant’Elpidio perché è una formazione molto forte e lotterà per le prime posizioni". Aurora Treia-Grottammare: "È una gara da 1, ma c’è da prestare attenzione perché il campionato riserva sempre grosse sorprese".