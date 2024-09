Penultimo appuntamento di Anima Mundi ospite la pianista prodigiosa Alexandra Dovgan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Pisa, 21 settembre 2024 - Martedì 24 settembre alle 21in Camposanto per ilconcerto della Rassegna di Musica sacra. Protagonista larussa, ancora adolescente ma già celebre da anni in tutto il mondo, con un programma imponente, la Sonata op.110 di Beethoven, la Seconda Sonata di Schumann e le Variazioni su un tema di Corelli di Sergej Rachmaninov. Nata nel 2007 in una famiglia di musicistiinizia lo studio del pianoforte all’età di quattro anni e a cinque anni entra al Conservatorio di Mosca. Non ancora undicenne vince il concorso per giovani pianisti "Grand Piano Competition" di Mosca. Le immagini del suo concerto fanno il giro del mondo, emozionando musicisti e amanti del pianoforte.