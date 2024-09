Partito il cantiere del nuovo ponte ciclopedonale tra San Rossore e San Piero a Grado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Pisa, 21 settembre 2024 -ilper la realizzazione delche metterà in collegamento il Parco di San(località Cascine Nuove) con Sana Pisa. La nuova passerellasarà ricostruita nello stesso punto dell’Arno in cui esisteva il vecchiodell’acquedotto di Livorno, costruito nel 1920, quando crollò l’anticodei Moccoli. La ditta incaricata dei lavori, in questi giorni impegnata nella prima fase dei lavori di pulizia dell’area, è la stessa che ha costruito iltra Cisanello e Riglione, l’azienda Preve Costruzioni di Cuneo. I lavori, coordinati da Pisamo, prevedono un costo maggiorato, dopo il rincaro materiali, che ammonta complessivamente a oltre 3 milioni di euro (2.935.606 euro + IVA), finanziati per il 50% dalla Regione Toscana e per l’altro 50% dal Comune di Pisa.