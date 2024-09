Partite Iva via al tachimetro quali sono i vantaggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 21 settembre 2024)Iva verso il cambiamento con il “” dell’evasione. Si tratta di un sistema di valutazione che ha come obiettivo quello di incentivare i contribuenti ad aderire al concordato preventivo biennale (CPB), fornendo loro un punteggio di affidabilità fiscale. Con un termine di scadenza fissato al 31 ottobre, il Fisco promuove l’adesione, offrendo ancheeconomici significativi per chi decide di adeguarsi alle nuove normative. Cos’è il “”? Ildel rischio evasione è uno strumento sviluppato da Sogei in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e altre entità fiscali. Dal 20 settembre, circa 2,7 milioni di ditte, autonomi e società posaccedere a questo indicatore nel loro cassetto fiscale.