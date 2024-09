Pagelle Juventus-Napoli 0-0 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ledi0-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la quinta giornata della. Allianz Stadium che ospita una partita di estremo valore per indirizzare questo avvio di campionato, ma è abbastanza deludente il primo tempo, molto tattico e con poche palle gol. Viceversa, la ripresa diventa un far west e c’è da sottolineare la sostituzione all’intervallo di Vlahovic con Weah, ma la partita resta bloccata e non cambia il punteggio. Di seguito ecco iai protagonisti e il. GLI HIGHLIGHTS LEDI0-0(4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6, Kalulu 6.5, Bremer 6.5, Cambiaso 6; Locatelli 6, McKennie 5.5 (35’st Thuram sv); Nico Gonzalez 5, Koopmeiners 6, Yildiz 5.5; Vlahovic 4.5 (1’st Weah 5.5). In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula.