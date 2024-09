Odissea alluvione Più di 200 gli sfollati | Ci rialzeremo ancora Meloni stanzia 20 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) di Monia Savioli e BAGNACAVALLO (Ravenna) Tre alluvioni in sedici mesi. La frazione di Traversara, a pochi chilometri da Bagnacavallo in provincia di Ravenna, nel cuore della Romagna feritauna volta, è stremata. Prima le tracimazioni del maggio 2023 del fiume Lamone, che costeggia l’abitato. Poi, giovedì scorso, la rottura dell’argine, nello stesso punto in cui mesi fa aveva iniziato a cedere. Gli interventi eseguiti per ridare struttura alla sponda non sono serviti. L’ondata di acqua e fango ha travolto tutto, provocando il crollo di tre abitazioni, la distruzione parziale di altre e l’evacuazione dai tetti degli abitanti. Fortunatamente, se di fortuna si può parlare in casi come questo, dalla Prefettura di Ravenna arriva la conferma che non manca nessuno all’appello e non risultano denunce di persone scomparse.