No del Comune a nuove case e negozi | Progetti bloccati e lavoro a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) di Sandra Nistri Bagarre in consiglio comunale sulla cosiddetta ‘variante di salvaguardia’ al Piano Operativo Comunale. L’atto di adozione è stato infatti votato solo dalla maggioranza, il gruppo Sinistra per Calenzano-per la mia città-Calenzano Democratica. Non hanno invece preso parte al voto, lasciando l’aula, i gruppi consiliari di opposizione Partito Democratico-Centrosinistra insieme, "Baratti sindaco-Lega-Forza Italia" e il gruppo Misto formato da Monica Castro, esponente di Fratelli d’Italia.