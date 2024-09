Nameless Festival 2025 Già il primo sold-out a otto mesi dall’evento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) ANNONE BRIANZA (Lecco) I primi biglietti sono già tutti esauriti. Nonostante manchino più dial, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno, sempre nella maxi area della Poncia tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco, in meno di 24 ore è stato registrato ilout dei Super Early Tickets. Restano a disposizione gli altri biglietti. Dopo l’ultima edizione da record, con oltre 90mila spettatori in tre giorni nonostante il maltempo e un centinaio di artisti internazionali che si sono alternati sui diversi palchi, quella della prossima primavera si preannuncia già da Guinness italian records. Tante le novità previste, che verranno svelate insieme a una line up più eterogenea di sempre. Tra queste, shuttle gratuiti, contribuendo a ridurre il numero di auto in circolazione e quindi l’inquinamento.