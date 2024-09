Meteo | in arrivo piogge e temporali nuovi peggioramenti in settimana

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma - Una nuova perturbazione dal Nord Europa porterà maltempo soprattutto al Centro-Nord, cone calo delle temperature nei giorni successivi. L'anticiclone che ha dominato in questi giorni sembra cedere il passo, aprendo la strada a un peggioramento delgià dalla giornata di domenica. Una perturbazione proveniente dall'Europa occidentale porterà le primesul Nordovest e le isole maggiori. Lunedì sarà una giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse e, che colpiranno soprattutto il Nord Italia, con rovesci in spostamento da ovest a est, mentre il Centro vedrà un rapido passaggio di fenomeni da ovest verso l'Adriatico.più deboli sono attese anche al Sud, in particolare lungo il basso versante tirrenico.