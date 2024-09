Le bandiere del mondo alla Vitrifrigo Arena Sono aperti i campionati junior di aerobica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) L’allestimento dellaquando arrivano le manifestazioni di ginnastica è sempre elegantissimo. Ieri per la prima volta, dopo aver ospitato per tanti anni la World Cup con le campionesse della ritmica, l’astronave si è accesa con la magia dell’, disciplina in grande ascesa che rientra nella grande famiglia della Fgi. La cerimonia di apertura dell’Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions, riservata agli atleti, è stata spettacolare, con la consueta sfilata delledi tutte le nazioni accompagnata dall’ingresso di atleti e atlete a salutare il pubblico a ritmo di musica, in un’atmosfera ricca di allegria, sorrisi e applausi. Prima della sfilata, grazie all’iniziativa Magic Pop Up shows, siesibiti i gruppi di HHT Crew di Macerata e della Virtus Reggio Emilia.