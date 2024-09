Inter quasi al gran completo per il Milan Tre emozioni in vista della sfida – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024)si giocherà domenica 22 settembre alle ore 20:45. Indel derby dio, la squadra nerazzurra arriva allacon tre fattori emotivi importanti. LA SITUAZIONE –, il momento è () ora. L’attesa per il derby cresce all’avvicinarsi del derby meneghino. La formazione allenata da Simone Inzaghi si presenta alla stracittadina dopo il bel pareggio conseguito contro il Manchester City nella primadi questa Champions League. In quell’occasione, i nerazzurri hanno dimostrato di poter disporre degli strumenti necessari per tenere testa a una delle due squadre più forti al mondo. Ora è il momento di garantire quella continuità, in termini di prestazione, finora assicurata conmittenza.