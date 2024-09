I Red Devils colpiscono tre legni in un pareggio senza reti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-21 21:06:28 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Sabato sera il Manchester United è rimasto deluso dal Crystal Palace, pareggiando 0-0 al Selhurst Park in Premier League. È stata una giornata positiva per entrambi i portieri, dato che Dean Henderson e Andre Onana hanno entrambi compiuto delle parate fantastiche, negando il gol a diversi potenziali marcatori nel sud di Londra. Lo United ha colpito tre volte i, anche se Lisandro Martinez è stato fortunato a non essere espulso per un intervento bizzarro nel secondo tempo. Entrambe le squadre se ne andranno con il rammarico per le occasioni sprecate in quella che avrebbe potuto essere una festa del gol in un altro giorno. per il resoconto completo della partita. I punti vengono condivisi a Palace.