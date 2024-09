Giornata mondiale Alzheimer | mancano risorse le richieste della Regione al Governo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 - Malattia di: quella di oggi è lavoluta dall’Oms per informare e responsabilizzare su questa grave malattia che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo. In Toscana sono oltre 80mila le persone affette da demenza tra cui circa 1.500 ad esordio precoce. Ma quella odierna è anche unaimportante per sollecitare la massima attenzione delle istituzioni verso i malati e le loro famiglie. Ed è soprattutto a questo che è dedicata una dichiarazione congiunta diffusa oggi dagli assessori regionali al diritto alla salute Simone Bezzini, e alle politiche sociali, Serena Spinelli.